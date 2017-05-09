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Полиция в Киеве задержала двоих людей, которые предприняли попытку развернуть баннер с изображением георгиевской ленты, передает ТАСС.
Данный факт подтвердил руководитель главного управления МВД в Киеве Андрей Крищенко. По его словам, правовая оценка действий задержанных будет дана в районном отделе полиции.
"Также у людей пожилого возраста было изъято несколько георгиевских лент, с ними проведена разъяснительная работа", — добавил Крищенко.
В целом же, как отметил полицейский, ситуация в украинской столице спокойная.
Комментарии
а писюн они не пытались показать?