Фото: sgpi.ru
Самый большой в РФ "Синий платочек" сшили и презентовали 9 мая в Железноводске, передает ТАСС со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.
Треугольное полотно, высота которого составляет шесть метров, а длина 16, составлено из маленьких треугольных лоскутов, на которых участники акции написали имена своих родных, принимавших участие в Великой Отечетсвенной войне.
По словам Моисеева, целью акции является "навсегда оставить у будущих поколений память о подвиге их родных, всего советского народа".
Уточняется, что всего на полотно нанесены имена 3753 участников войны, география охватывает 53 российских субъекта, а также Грецию, Израиль, Азербайджан, Эстонию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.
В пресс-службе администрации Железноводска отметили, что акция "Синий платочек" проводится в городе с 11 апреля по 9 мая. Для всех, кто хотел поучаствовать в мероприятии, по всему Железноводску разместили импровизированные штабы.
Также в администрации добавили, что самый большой в РФ "Синий платочек" после праздника передадут в музей.
"Синий платочек" — песня военных лет, которую традиционно исполняли на концертах во фронтовых частях. Самым популярным "Синий платочек" был в исполнении Клавдии Шульженко.
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