Фото: vk.com/barneos22
Полиция, пожарные и медики прибыли во двор барнаульской многоэтажки на улице Взлетной из-за обнаружения подозрительного предмета, информируют очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Взлётная 30а лежит какой-то предмет на лавке. Двор оцеплен", — отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что к жилому дому стянулись представители различных экстренных служб, включая кинологов.
К счастью, обнаруженный предмет, судя по сообщениям пользователей, не представлял опасности.
Комментарии
К счастью, обнаруженный предмет, судя по сообщениям пользователей, не представлял опасности.
По хорошему бы сообщить, что там, а то недомолвка может вызвать подозрения