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Радикалы в украинском Харькове в День Победы напали на участников акции "Бессмертный полк", передает ТАСС со ссылкой на издание УНИАН.
По информации украинского СМИ, участники "Бессмертного полка" собрались рядом с Мемориалом Славы и скандировали фразу "Фашизм не пройдет". Также они пели советские песни и якобы декламировали стихи о "гражданской войне в Донбассе".
Отмечается, что потасовка завязалась во время исполнения одной из песен.
Ранее сообщалось, что в Киеве полицией были задержаны двое людей, которые пытались развернуть баннер с изображением георгиевской ленты.
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