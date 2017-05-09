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Мониторинговый портал SITE Intel Group сообщил о распространении "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ) видеоролика, на котором обезглавливают мужчину, якобы являющегося офицером ФСБ РФ Евгением Петренко, передает "Коммерсант".
По данным агентства Reuters, запись на русском языке имеет продолжительность 12 минут. Подчеркивается, что ни личность мужчины, ни подлинность записи не подтверждены. Кроме этого, не установлено, когда было совершено убийство.
Издание напоминает, что в сентябре минувшего года террористы опубликовали ролик, в котором мужчина, представившийся офицером ФСБ Евгением Петренко, сообщает, что его взяли в плен. Он утверждал, что его задержали боевики при выполнении очередного задания, детали которого не известны. В обращении мужчина попросил российского лидера Владимира Путина, народ РФ и ФСБ "сделать все возможное", чтобы освободить его.
Между тем, Минобороны проверит распространенную боевиками "ИГ" информацию о том, что ими якобы был казнен российский полковник Евгений Петренко, заявил "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Будет проведена проверка и результаты ее станут известны", — отметил Озеров.
Комментарии
Да конечно скажут что видео подделка, личное дело полковника исчезнет навсегда из архивов, а семье его закроют рот новой квартирой или деньгами, так как в Сирии у нас народ официально не гибнет и в плен не попадает
тебе какое дело козл-ина ? " у нас" тебя не касаетЦа от слова совсем! холуй омерикосовский!