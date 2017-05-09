Вторник, 9 Май, 22:57

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,54
€ 64,24
Brent
$ 51,5
8°
Обь
446см -25

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы - 2017Дорожный ремонт – 2017 Марафон Победы-2017
День Победы - 2017
Новости

Боевики ИГ опубликовали видео казни "российского полковника" в Сирии

, ИА "Амител"
Личность мужчины и подлинность записи пока не подтверждены

Фото: blogger-inform.com.ua

Мониторинговый портал SITE Intel Group сообщил о распространении "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ) видеоролика, на котором обезглавливают мужчину, якобы являющегося офицером ФСБ РФ Евгением Петренко, передает "Коммерсант".

По данным агентства Reuters, запись на русском языке имеет продолжительность 12 минут. Подчеркивается, что ни личность мужчины, ни подлинность записи не подтверждены. Кроме этого, не установлено, когда было совершено убийство.

Издание напоминает, что в сентябре минувшего года террористы опубликовали ролик, в котором мужчина, представившийся офицером ФСБ Евгением Петренко, сообщает, что его взяли в плен. Он утверждал, что его задержали боевики при выполнении очередного задания, детали которого не известны. В обращении мужчина попросил российского лидера Владимира Путина, народ РФ и ФСБ "сделать все возможное", чтобы освободить его.

Между тем, Минобороны проверит распространенную боевиками "ИГ" информацию о том, что ими якобы был казнен российский полковник Евгений Петренко, заявил "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Будет проведена проверка и результаты ее станут известны", — отметил Озеров.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

9.05.2017 22:20
TAO

Да конечно скажут что видео подделка, личное дело полковника исчезнет навсегда из архивов, а семье его закроют рот новой квартирой или деньгами, так как в Сирии у нас народ официально не гибнет и в плен не попадает

0  0
9.05.2017 22:55
дед

тебе какое дело козл-ина ? " у нас" тебя не касаетЦа от слова совсем! холуй омерикосовский!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
22:25
Салют в честь Дня Победы в Барнауле. Прямая трансляция 0
22:14
Боевики ИГ опубликовали видео казни "российского полковника" в Сирии 2
21:12
Барнаульцы оставили поздравления с Днем Победы на "Стене Памяти" 0
20:13
Новосибирцев возмутила фотография школьника на могиле ветерана войны 0
19:46
Жара под 30 градусов вернется в Алтайский край 10 мая 0
19:14
"Бессмертный полк" поднялся на высоту трех тысяч метров в горах Алтая 0
18:44
Житель Екатеринбурга наживался на бийчанах, обещая им новые автомобили 0
18:23
Самый большой "Синий платочек" с именами участников войны сшили в России 0
18:02
Радикалы в Харькове напали на участников "Бессмертного полка" — СМИ 0
17:44
Число освобожденных от призыва по состоянию здоровья сократилось в России 2
17:25
В Киеве задержали двоих человек за баннер с георгиевской лентой 0
17:02
98 миллионов рублей не хватило для разгона облаков на параде в Москве - СМИ 9
16:42
Двор оцепили в Барнауле из-за подозрительного предмета - очевидцы. Фото 2
16:24
10 тысяч военных и сотня боевых машин: главный парад Победы в Москве. Видео 0
16:03
Десятки тысяч барнаульцев прошли в колонне "Бессмертного полка". Фото 0
15:45
"Не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ" — Путин 14
15:22
Водитель Mercedes насмерть сбил инспектора ГИБДД под Самарой 0
15:07
Кузбасс на 9 мая завалило крупными хлопьями снега. Видео 0
14:48
Как прошел Парад Победы в Барнауле. Фото 2
14:32
Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы
Наверное каждый заглянул на Мемориал 9 мая
14:22
Барнаульцы могут рассмотреть настоящие БТР, "Град" и другую военную технику 1
14:17
9 мая десятки барнаульцев подали заявление на службу по контракту 21
14:06
Сергей Шойгу поздравил с Днем победы ветеранов и военнослужащих 1
13:50
Вкус солдатской каши и ретро-автомобили. Как в Барнауле празднуют 9 мая 0
13:36
Стоп-кадр. Мы помним, мы гордимся! 0
13:18
"Очень вкусная каша!": барнаульцы оценили полевую кухню на празднике 9 мая 0
13:06
Автомобиль на огромной скорости перевернулся на алтайской трассе — очевидцы 1
12:48
Мужчина с татуировкой дракона бесследно исчез в Новосибирске 0
12:31
Шествие "Бессмертного полка" собрало 62 тысячи барнаульцев 0
12:09
Первые лица на День Победы возложили цветы к Вечному огню в Барнауле. Фото 1
11:46
Мужчины предпочитают женщин с невысоким IQ — британские ученые 4
11:30
Ожившая история: где и как сражались жители Алтая в Великую Отечественную 0
11:07
"Абсолютная ложь": Трамп прокомментировал сообщения о связях с Россией 14
10:38
Подробности ДТП с перевернувшимся в Барнауле автобусом сообщили в полиции 6
10:21
Сергей Дугин поздравил барнаульцев с Днем Победы 1
10:07
Показываем звезду из автомобилей, созданную в Барнауле ко Дню Победы. Видео 8
09:56
Россия отмечает День Победы. Трансляция 0
09:45
Смотри: Парад Победы и шествие Бессмертного полка в Барнауле 1
09:39
Мать на Алтае бросила новорожденного сына на берегу Бии 0
09:27
Карту празднования Дня Победы в Барнауле опубликовали в сети 0
09:23
Жители России увидят прямую трансляцию Парада победы и салюта в Барнауле 0
09:17
Барнаулец на иномарке слетел с трассы и перевернулся в Горном Алтае. Фото 2
09:01
Пассажирский автобус перевернулся на улице Попова в Барнауле. Фото 5
08:51
Губернатор Александр Карлин поздравил земляков с Днем Победы 1
08:37
Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным 2 мая 3
08:23
МИД РФ назвал условия нормализации отношений с США 4
08:04
Российские хоккеисты обыграли немецкую сборную накануне 9 мая 4
07:34
Дом с бассейном и подземным гаражом продают в Барнауле за 35 млн рублей 8
07:15
Как правильно завязать георгиевскую ленточку и что она символизирует? 72
07:04
Центр Барнаула перекроют в связи с празднованием Дня Победы 3
07:01
Парад, "Бессмертный полк", салюты: программа 9 мая в Барнауле. Инфографика 0
06:54
Где посмотреть салют в Барнауле в День Победы? 1
06:32
Прохладную погоду с сильным ветром обещают в Алтайском крае на 9 мая 0
06:01
Названы доходы главных судебных приставов Алтайского края 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.