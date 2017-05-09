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Полиция в Алтайском крае задержала 35-летнего жителя села Бобровка, который подозревается в краже имущества у своего знакомого.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, преступление было совершено после того, как двое мужчин распивали алкоголь. Когда хозяин дома уснул, его собутыльник похитил газонокосилку, электрический удлинитель, пальто и музыкальный центр.
Похищенное имущество возвращено владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый, который ранее был неоднократно судим, заключен под стражу. Его также считают причастным к другим имущественным преступлениям.
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