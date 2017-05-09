Фото: barnaul.org
Имитацию стены разместили в Железнодорожном районе к всероссийской акции "Стена Памяти", сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
По традиции, ее расположили рядом со зданием по адресу проспект Социалистический, 124.
Все желающие могли оставить на ней поздравления с Днем Победы, а также вписать имена своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В сообщении подчеркивается, что стена пользовалась большим спросом, а новые записи появлялись на ее поверхности ежеминутно.
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