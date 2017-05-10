Фото: marshrutca.ru
Теплая погода вернется в Алтайский край в среду, 10 мая — синоптики не прогнозируют в этот день осадков.
Как сообщили в региональном Гидрометцентре, дневные температуры в крае составят +22...+27 градусов. В восточных районах будет прохладнее — от +17 до +22 градусов.
Ветер будет юго-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.
На территории краевой столицы также не ожидается осадков. Днем в Барнауле будет +20...+22 градуса. Ветер 8-13 метров в секунду.
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