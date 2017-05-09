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Алтайские синоптики прогнозируют возвращение тепла в регион в среду, 10 мая. Соответствующие данные опубликованы на сайте краевого гидрометцентра.
Осадков в регионе не будет в течение всех суток. Ночью столбик термометра опустится до +3...+8, причем в восточных и северных районах возможно похолодание до -2...+3. Днем температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла, а в восточных районах +17...+22.
Ветер будет дуть юго-восточный, ночью 5-10 метров в секунду с усилением в восточных районах до 15 метров. Днем от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 13-18 м/с.
В Барнауле также не будет осадков. Температура воздуха ночью будет равна 0...+2 градусам, а днем от 20 до 22 градусов тепла.
Ожидается юго-восточный ветер, скорость которого составить ночью 6-11 метров в секунду, а днем от 8 до 13 метров.
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