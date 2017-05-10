Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 460 квадратных метров на участке 9 соток продают в Барнауле за 65 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
Дом расположен в нагорной части краевой столицы на улице Вешней.
"Качественный ремонт с использованием эксклюзивных материалов. Интерьер и техническое оснащение дома БЕЗУПРЕЧНЫ. Мебель, встроенная техника, предметы интерьера — в подарок", — отмечается в объявлении.
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Коттедж выполнен в трех уровнях — два этажа и цоколь. Имеется гараж на три автомобиля, баня. На участке выполнен ландшафтный дизайн.
"Библиотека, гардеробная, кинозал, хамам, спортзал", — также говорится в сообщении.
Комментарии
почем билеты в кино?
У Сталина дача была гораздо скромнее
И зачем строить такие халабуды? Ведь все равно, дети будут жить отдельно.
Не продать. Только подарить или передать по наследству
у кого нет миллиарда, могут идти .... (с)
скромненько... но, чистенько...
Интересно, а амику хватит храбрости выложить видео с барнаул22 (а амик любит так делать) с епископом на Мерзликина?
Стесняюсь спросить, откуда ж такие доходы? А налоговая знает?
50 т.р. за квадрат жилья + 500 т.р. за сотку = 27 млн. рублей. Дизайн и всё такое никому не интересны.
только ч/б домофон отпугивает - вот если б цветной, да с переадресацией на сотик.....
10.05.2017 08:34
- гость -
Поп покемонов ловил?
а будка для собаки есть?