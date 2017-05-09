Фото: instagram.com
Жителей Новосибирска возмутил поступок девятиклассника, который опубликовал на своей странице в Instagram снимок с кладбища, передает "Комсомольская правда".
На опубликованном изображении подросток лежит на могиле ветерана Великой Отечественной войны.
Новосибирцы назвали поступок школьника "безнравственным и неуважительным к чужой, заслуженной памяти".
Отмечается, что сам мальчик не понимает, в чем трагичность его поступка. Предполагается, что подросток сделал снимок ради лайков в социальных сетях, однако пользователи интернета осудили школьника и назвали его поступок осквернением могилы.
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