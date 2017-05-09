Фото: freeriding.ru
Приуроченное к акции "Бессмертный полк" восхождение альпинистов на горную вершину "Юбилейная" (3403 м) в урочище Актру прошло в понедельник, 8 мая, в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В мероприятии, которое организовала Федерация альпинизма и скалолазания Новосибирской области, участвовали 40 опытных альпинистов. Их безопасность обеспечивали девять инструкторов по альпинизму от организаторов и пять спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда. В пресс-службе отмечают, что всего в альпинистском лагере для обеспечения безопасности находилось восемь спасателей АПСО под руководством спасателя первого класса Юрия Шварца.
Колонна вышла из лагеря утром в 4:00, а завершился поход в 18:40. Все это время участники несли в руках транспаранты с портретами своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Подчеркивается, что никто из альпинистов не пострадал.
Читайте также: Акцию "Бессмертный полк" проведут в горах Алтая в День Победы
Добавим, что спасатели предупреждали участников "Бессмертного полка" о возможных опасностях, которые были связаны с переменчивой погодой в урочище Актру и высоким риском схода лавин. Тем не менее, восхождение прошло и обошлось без происшествий.
Комментарии