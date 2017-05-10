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Мурлыканье кошек благотворно влияет на здоровье людей — ученые

, ИА "Амител"
По данным исследователей, частота звуков, которые издают кошки, полезна для организма

Фото: notagram.ru

Ученые сделали вывод о пользе кошачьего мурлыканья для организма человека, сообщает МИР24.

Издание пишет, что соответствующее исследование было проведено американскими специалистами. В итоге ученые пришли к мнению, что благотворно на людей влияет частота мурлыканья, которая колеблется в диапазоне 25-150 Гц, то есть близко к инфразвуку.

За счет этого, как отмечается, в человеческом организме ускоряется регенерация клеток, восстановление мышц и костей. Также кошачье мурчание якобы нормализует дыхание и помогает избавиться от стресса.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.05.2017 08:39
- гость -

Программки есть такие для смартфонов, генерируют бинауральные ритмы. Так вот я люблю иногда послушать... Как-то оно на организм влияет, но не знаю, как.

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