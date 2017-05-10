Фото: notagram.ru
Ученые сделали вывод о пользе кошачьего мурлыканья для организма человека, сообщает МИР24.
Издание пишет, что соответствующее исследование было проведено американскими специалистами. В итоге ученые пришли к мнению, что благотворно на людей влияет частота мурлыканья, которая колеблется в диапазоне 25-150 Гц, то есть близко к инфразвуку.
За счет этого, как отмечается, в человеческом организме ускоряется регенерация клеток, восстановление мышц и костей. Также кошачье мурчание якобы нормализует дыхание и помогает избавиться от стресса.
Комментарии
Программки есть такие для смартфонов, генерируют бинауральные ритмы. Так вот я люблю иногда послушать... Как-то оно на организм влияет, но не знаю, как.