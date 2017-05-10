Фото: avito.ru
Огромное помещение, служившее пристанищем для таких крупных строительных магазинов, как "Республика" и "Формула М2", продают в Барнауле за 560 миллионов рублей.
Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.ru. При этом продавец здания указывает, что цена на недвижимость снижается каждый день на 4.5 миллиона. В самом объявлении указана следующая цена — 560 854 819 рублей.
Общая площадь составляет 47 813 квадратных метров. "Главное здание имеет пять этажей без учета подвала и технического этажа. Центральный пассажирский и служебные лифты, эскалаторы. Железобетонный фундамент, кирпичные стены, железобетонные перекрытия. Снаружи обшито металлосайдингом. Подведены все коммуникации: центральное отопление, электричество, водопровод, канализация", — также уточняется в объявлении.
Дополнительно реализуется все оборудование, необходимое для работы здания: снегоуборщик, игровые центры, гидравлический подъемник с грузоподъемностью в одну тонну.
"Площадь вокруг здания благоустроена — асфальт, парковочные места, подъезды как для посетителей, так и для разгрузки и отгрузки товара. Ранее использовалось как торгово-выставочный центр товаров для ремонта, мебели и отделочных материалов со сдачей аренды", — отмечает автор сообщения о продаже здания.
Кроме того, называется и уровень доходов, который приносил данный имущественный комплекс с годовой аренды. Как следует из объявления, в 2014 году он составил 156 миллионов рублей, в 2015 году — 157 миллионов рублей.
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