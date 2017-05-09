Праздничный фейерверк — любимое зрелище и для детей и взрослых. В Барнауле 9 мая 2017 года салют в честь Дня Победы прогремел в 22:30 сразу на пяти площадках города: площади Сахарова, площадке возле парка "Солнечный ветер", в парке "Лесная сказка", на площади Мира и площади ДК "Южный".
Главный фейерверк традиционно прошел на площади Сахарова. ИА "Амител" показывает видео этого красочного события. Как уже сообщал Amic.ru, организаторы пообещали, что длительность салюта составит 5,5 минут. А высота огненных залпов будет достигать 125 метров.
Телеканал "Катунь 24" также вел трансляцию салюта:
Как прошел День города в Барнауле, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
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