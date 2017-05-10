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Возгорание жилого многоквартирного дома произошло в Барнауле в ночь на среду, 10 мая, сообщает официальный сайт ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 01:53. Через 29 минут пожар был локализован, еще через десять минут – ликвидирован.
На тушение пожара выезжал 31 сотрудник РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались 25 человек личного состава и восемь единиц техники.
Комментарии
а это хде?
Хде, хде - тама.
Где, где - в Барнауле.
Что непонятного, в Барнауле один многоквартирный дом.