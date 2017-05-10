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Водитель на неустановленном автомобиле сбил 32-летнего мужчину в поселке Матвеевка Солонешенского района в ночь на 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
"По прибытии сотрудниками полиции предварительно было установлено, что неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который скрылся с места происшествия, был совершён наезд на пешехода — мужчину", — сообщает пресс-служба ведомства.
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.
Комментарии
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.
Надеюсь найдут?