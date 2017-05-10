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Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП, произошедшего вечером во вторник, 9 мая, на 26-м километре трассы "Бобровка — Рассказиха". Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что 33-летняя женщина на автомобиле Nissan врезалась в дерево. В результате пассажир машины – 36-летний мужчина – от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии. Сама женщина получила травмы и была госпитализирована.
В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.
Комментарии
Если мужчина так водитель...выходит женщина не водитель,что за дискриминация..