Фото: fm101.uz
Десять стран стали победителями первого полуфинала конкурса "Евровидение", прошедшего накануне в Киеве. Информация об этом опубликована в официальном аккаунте конкурса в Twitter.
Как пишет РБК, победителями первого полуфинала стали следующие страны: Швеция, Португалия, Кипр, Бельгия, Молдавия, Польша, Азербайджан, Греция, Армения и Австралия.
Как сообщается, в полуфинале также выступили певцы из Грузии, Албании, Черногории, Финляндии, Чехии, Словении и Латвии.
Напомним, финал "Евровидения-2017" назначен на 13 мая. Россия в этом году не принимает участие в конкурсе. Нашу страну должна была представлять певица Юлия Самойлова, но СБУ не пустила ее в страну из-за выступлений в Крыму.
Комментарии
Как жалко, что я это не вижу, так хочется посмотреть на бородатую женщину
ну так в зеркало глянь