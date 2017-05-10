Президентом Республики Корея по итогам выборов стал кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Об этом сообщает ТАСС.
"Мун Чжэ Ин набрал 41,1% голосов избирателей, став таким образом новым президентом страны. За него проголосовали 13,4 млн человек", — цитирует агентство Национальную избирательную комиссию.
Вторым по популярности кандидатом стал Хон Чжун Пхё, за него проголосовало 24,03% избирателей (7,85 млн человек).
Выборы, напомним, состоялись досрочно, на семь месяцев раньше. В декабре 2016 года президенту Пак Кын Хе вынесли импичмент и отстранили ее от власти. Это решение в марте 2017 года подтвердил Конституционный суд.
Президент, который уже формально принял командование вооруженными силами страны, заслушал доклад главы Комитета начальников штабов (КНШ) по ситуации с КНДР.
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