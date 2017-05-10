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Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР

, ИА "Амител"
Директор ФБР Джеймс Коми был отправлен в отставку, поскольку не может эффективно руководить ведомством

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Причиной стало то, что Коми не может эффективно руководить ведомством. Официальное заявление по этому поводу распространил Белый дом.

У Белого дома возникли разногласия с ФБР в том числе в связи с отношением к России. В начале мая Коми назвал нашу страну "величайшей угрозой". При этом представитель Белого дома рассказал, что подобная позиция является лишь мнением ФБР.

"Сегодня Дональд Трамп проинформировал Джеймса Коми, что его полномочия прекращены, и он отстранен от должности", — сообщил пресс-секретарь президента Шон Спайсер. Он добавил, что нового руководителя начнут искать незамедлительно, пишет "Российская газета".

Также американский лидер отметил, что ФБР — это один из самых любимых и уважаемых институтов, и "сегодняшний день станет началом новой эры для жемчужины правоохранительного сообщества".

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп был приведен к присяге и начал исполнять обязанности президента во время церемонии инаугурации, которая состоялась 20 января.


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Комментарии

10.05.2017 10:25
- гость -

Правозащитники в США подали иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с ударом по Сирии, который был нанесен 7 апреля. По мнению представителей группы "Защити демократию", у Трампа отсутствовали законные основания для нанесения ракетного удара по Сирии: не было ни разрешения Конгресса США, ни санкции СБ ООН, ни необходимости в самообороне.

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10.05.2017 10:26
- гость -

вот казел

0  0
10.05.2017 10:43
- гость -

За борт обамовского бездаря.

0  0
10.05.2017 11:19
- гость -

Президент США Дональд Трамп не возражает против расследования его деловых связей с Россией, поскольку их нет, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Безусловно, президент знает о предложении сенатора Грэма. И у него все отлично по этому поводу. У него нет бизнеса в России, у него нет связей с Россией, так что он приветствует это расследование», — сказал Спайсер.

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10.05.2017 11:28
Кот.Без сапог.

Добазарился, одним словом...

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10.05.2017 11:48
- гость -

Взял бы Медведева на его место!

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10.05.2017 11:57
- гость -

А когда будет подписан указ Путина об отстранении от занимаемой должности президента Северо-Американского федерального Округа,Трампа Ивана Сергеевича от занимаемой должности,в связи с утратой доверия?

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10.05.2017 12:04
гость

Началось? Кто-то сейчас напрягся, не?

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10.05.2017 12:05
гость

В начале мая Коми назвал нашу страну "величайшей угрозой".

А при Клинтонше ему бы за это медаль дали. А тут уволили. Печалька

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10.05.2017 12:06
гость

За базаром надо было следить

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