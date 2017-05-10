Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Причиной стало то, что Коми не может эффективно руководить ведомством. Официальное заявление по этому поводу распространил Белый дом.
У Белого дома возникли разногласия с ФБР в том числе в связи с отношением к России. В начале мая Коми назвал нашу страну "величайшей угрозой". При этом представитель Белого дома рассказал, что подобная позиция является лишь мнением ФБР.
"Сегодня Дональд Трамп проинформировал Джеймса Коми, что его полномочия прекращены, и он отстранен от должности", — сообщил пресс-секретарь президента Шон Спайсер. Он добавил, что нового руководителя начнут искать незамедлительно, пишет "Российская газета".
Также американский лидер отметил, что ФБР — это один из самых любимых и уважаемых институтов, и "сегодняшний день станет началом новой эры для жемчужины правоохранительного сообщества".
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп был приведен к присяге и начал исполнять обязанности президента во время церемонии инаугурации, которая состоялась 20 января.
Комментарии
Правозащитники в США подали иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с ударом по Сирии, который был нанесен 7 апреля. По мнению представителей группы "Защити демократию", у Трампа отсутствовали законные основания для нанесения ракетного удара по Сирии: не было ни разрешения Конгресса США, ни санкции СБ ООН, ни необходимости в самообороне.
вот казел
За борт обамовского бездаря.
Президент США Дональд Трамп не возражает против расследования его деловых связей с Россией, поскольку их нет, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«Безусловно, президент знает о предложении сенатора Грэма. И у него все отлично по этому поводу. У него нет бизнеса в России, у него нет связей с Россией, так что он приветствует это расследование», — сказал Спайсер.
Добазарился, одним словом...
Взял бы Медведева на его место!
А когда будет подписан указ Путина об отстранении от занимаемой должности президента Северо-Американского федерального Округа,Трампа Ивана Сергеевича от занимаемой должности,в связи с утратой доверия?
Началось? Кто-то сейчас напрягся, не?
В начале мая Коми назвал нашу страну "величайшей угрозой".
А при Клинтонше ему бы за это медаль дали. А тут уволили. Печалька
За базаром надо было следить