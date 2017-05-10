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Синоптики сообщили, что День Победы в этом году в Москве стал самым холодным с 1945 года. Об этом пишет ТАСС.
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В этот день столбики термометров поднимались только до +3,9°C. В 1945 году воздух прогрелся до +7,6°C. Еще холодный день 9 мая был в 1988 году. Тогда температура составляла +6,5°C.
Абсолютный минимум принадлежит 1918 году и составляет -5,6°C.
Отметим, синоптики предупреждали о плохой погоде во всей Центральной России. Накануне Дня Победы в Москве прошел снег и выпало большое количество осадков.
Комментарии
А за какие деньги по мнению либeрасmов и гeйрoпейсoв всех мастей в непогоду 750 тысяч человек,заставило выйти на улицы Москвы и пронести портреты своих дедов и прадедов,погибших за нашу жизнь?
Явно не за печеники Bикуськи Нyландт!
Никто не забыт,ничто не забыто!
С днём Победы!!!
Сама природа выражает таким образом свою скорбь и солидарность российскому народу.