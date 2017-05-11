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Выставка TransSiberia/Translogistica состоится в Новосибирске в мае

, ИА "Амител"
С 24 по 27 мая будет проходить единственная в Сибирском регионе выставка транспортно-логистических услуг и спецтехники

На выставке TransSiberia/Translogistica 2017 транспортно-логистические услуги и спецтехнику представят компании из Новосибирска, Москвы, Набережных Челнов, Томска, Твери, Нижнего Новгорода, Забайкальска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Кемерово.

Среди них — "Газпромнефть-Корпоративные продажи", Филиал АО СГ "Спасские ворота", "ЗабТЛК", "КОМЕК МАШИНЕРИ", "Сармат", "СибТрансКолд", ТУАД, "РЖД", "Аэропорт Толмачево", "S7", "Институт Стройпроект", "Компания СПЕЦПРИЦЕП", "БАСФ Строительные системы", "Тентпроект", "ТрансКонтейнер", "Спецтехника", "Ингосстрах", "БКМ Сибирь", ИЦ "АСИ" и др.

Мощный высокорамный и облегченный низкорамный полуприцепы представит завод полуприцепной техники SPECPRICEP.

Тягач премиум-класса для магистральных грузоперевозок и туристический автобус Scania Touring продемонстрирует "СибТракСкан".

Комплектующие Windpower, BKT, Kenda, Deestone, Starco, Titan/Voltyre для грузовой, сельскохозяйственной, индустриальной и строительной техники — на стенде Bohnenkamp Group.

Малогабаритную вакуумную машину "МК2000" для уборки тротуаров и дорог, электрический погрузчик "МР20" для перемещения и укладки грузов на открытых площадках и в закрытых помещениях представит "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина".

Автобус для деловых поездок и маршрутное такси с возможностью перевозки маломобильных пассажиров представит ПКФ "Луидор".

Транспортно-логистические услуги предложат "Трансконтейнер", TRASCO, "ЗабТЛК", "Томская судоходная компания".

Подробнее о продукции и участниках можно посмотреть на сайте.

Получите бесплатный электронный билет для посещения выставки.

Одновременно будет проходить международный форум "Транспорт Сибири" и выставка "АвтоСиб/АвтоТех-2017".

Организатор: "ITE Сибирь"
Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"Новосибирск, ул. Станционная, 104
Телелефон: +7 (383) 363-00-63
Сайт: www.sibtransexpo.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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