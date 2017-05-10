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Ученые из Великобритании пришли к выводу, что горячая ванна поможет людям продлить молодость, пишет портал ura.news.
Им удалось доказать с помощью экспериментов, что горячая ванна замедляет процесс старения. Также они доказали, что горячая ванна снижает уровень гормона стресса в организме, который вызывает преждевременное старение.
Исследователи рекомендуют погружаться в горячую ванну полностью. Это поможет добиться лучшего эффекта. Также такая процедура помогает снижать уровень сахара в крови, тем самым предупреждая развитие диабета.
Напомним, в Барнауле отключение горячей воды в этом году произойдет 15 мая. Первыми это ощутят потребители по контуру ТЭЦ-3. В период с 15 по 24 мая на сетях этой теплоэлектроцентрали пройдут гидравлические испытания. С 25 мая стартует ремонтная кампания, которую планируется завершить 7 июня.
Комментарии
Президенту направлен проект закона о поддержке многодетных семей.
Проект закона (есть в распоряжении «Известий») формирует целый комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей.
Также предлагается ввести специальный налог на малодетность (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком) — его размер пока не определен.