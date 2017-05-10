Российские эксперты по подбору подержанных авто определили, какой автомобиль стоимостью до 100 тыс. рублей можно считать самым лучшим. Как сообщает RuNews24, это почетное звание специалисты присвоили японскому автомобилю Nissan Almera в кузове N15. Эту модель производили с 1995 по 2000 год.
Никаких особенных технических характеристик машина не имеет, но при своей низкой стоимости отличается надежностью, плавным ходом и отличной шумоизоляцией в салоне. Лучшим двигателем для Nissan Almera N15 назвали бензиновый "атмосферник" на 1,6 литра мощностью 90-99 л.с.
Комментарии
и все побежали покупать эти дрова за 100 тыр
20 лет... это машина?
Ниссан делает хорошие машины, тойта - дороже, но сомнительное качество навязанное маркетологами видно только на словах
ниссан гнилушки выпускает...
этим и объясняется более низкая цена
Машина хорошая, но двигатель, если 1,8 - масло пожирает. В своё время из-за этого мимо прошёл.
10.05.2017 11:46
- гость -
Очнулись. Давно не так. К тому же, подобными проблемами не только ниссан страдал. Ну, и качество лкп всех новых авто - более серьезная проблема
Эксперты диванные.
10.05.2017 12:30
- гость -
Масложором практически все немцы страдают, и что?