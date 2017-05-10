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Решить проблему дорог можно, объединив усилия всех уровней власти — Дугин

, ИА "Амител"
Глава администрации города будет лично контролировать некоторые проекты по ремонту

Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

Федеральные средства помогут Барнаулу в 2017 году выполнить большой объем работ по ремонту дорог, но и городская казна не остается в стороне. Такое мнение высказал глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

По словам сити-менеджера краевой столицы, эффективное решение проблемы возможно только при условии объединения усилий всех уровней власти.

"В этом году широкие возможности открывает участие города в федеральном приоритетном проекте "Безопасные и качественные дороги". Городу выделено 637,5 млн рублей из федерального бюджета, что позволит многократно увеличить объемы ремонта. Новый асфальт в этом году получат 25 барнаульских магистралей. Еще 30 – в 2018-м", — цитирует Сергея Дугина пресс-служба администрации.

Участие в федеральном проекте не отменяет выполнение городской программы ремонта дорог, предусматривающей ремонт дорог частного сектора, строительство дорог в районе новостроек, реконструкцию участка на пересечении проспекта Ленина с ул. Матросова, подчеркнул сити-менеджер.

В целом на ремонт дорог будет направлено около 2 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

"Главная задача – выполнить работы качественно и в срок. Гарантия на дороги – пять лет", — добавил чиновник.

Также в городе сейчас обсуждается проект "Безопасные дороги". Сергей Дугин заверил, что будет лично контролировать его выполнение "в тесном контакте с общественностью, представителями Общероссийского народного фронта, партией "Единая Россия".

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Комментарии

10.05.2017 10:39
- гость -

Товарищи!
Превратим Живиканемск в Зашибись-на-Оби!!!

0  0
10.05.2017 10:55
- гость -

Решить проблему дорог можно только перестреляв воров чиновников. А если все уровни власти, как говорит дугин, объединятся, то они украдут ещё больше.

0  0
10.05.2017 10:56
гость

1 это и так его работа
2 это пиар ЕР перед выборами , всем же очевидно ...
3 сейчас ЕР троли набегут и будут петь оды что он молодец

0  0
10.05.2017 11:00
- гость -

реконструкцию участка на пересечении проспекта Ленина с ул. Матросова,

бестолковое вливание бабла. саму матросова нет желания сделать? хотя бы от ленина до бехтерева? или э.алексеевой? с.армии от 42й краснознаменной бригады до малахова? 42й краснознаменной бриигады? от юрина до транзитной? да и еще кучу улиц можно мигом назвать

0  0
10.05.2017 11:25
- гость -

Г-н Дугин, о каком качестве вы говорите? возьмем в пример пр.Красноармейский и ул.Попова, асфальт положили, да, спасибо, ям действительно больше нет, но на таких улицах как пр.Красноармейский нужен выравнивающий слой асфальта, а не просто асфальт 8 см., едешь как по стиральной доске, но как я уже сказал, ям действительно больше нет, на этом спасибо.

0  0
10.05.2017 11:26
- гость -


10.05.2017 11:25
- гость -


ям нет. зато есть слалом в виде недоделанных люков

0  0
10.05.2017 11:39
гость


10.05.2017 11:25
- гость -

ЭТОЖ ООО! ДРСУ4 делает , им зарабатывать надо много за лето , зачем делать качественно

0  0
10.05.2017 11:48
- гость -

Гарантия на дороги 5 лет, в течение которых будут постоянно латать дыры, а потом все заново. У наших дорожников такой девиз - "Делай так, чтобы была возможность переделать".
Гарантия на фед. трассы - 20-25 лет и ни года меньше, на основные городские магистрали - 10 лет. За сорванные сроки и плохое качество сажать прежде всего чиновников, принимающих работы.
Посмотрим на сколько лет (даже не верится) хватит ремонта Южного тракта (до п. Южный). Катают асфальт, а на обочине вода стоит. На всех остановках ямы и грязь.

0  0
10.05.2017 11:52
- гость -

Решить проблему дорог можно, объединив усилия всех уровней власти — Дугин.

Так вот, где собака зарыта. А мы миллиарды вбухиваем в дороги, а оно все просто. Только вот басни Крылова почему-то вспоминаются.

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