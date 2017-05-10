Сезон охоты на кабана открывается в Алтайском крае 1 июня 2017 года и продлится до 28 февраля 2018 года. Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края начнет прием заявлений на выдачу разрешений с 11 мая. Подробности сообщает пресс-служба министерства.
Такой продолжительный сезон обусловлен распространением в России африканской чумы свиней (АЧС). Решение о максимальном сокращении численности кабана в целом по России было принято на уровне Минприроды РФ. Сейчас АЧС распространяется по западной части страны. Была зафиксирована вспышка в Иркутской области, но она уже локализована.
"Дикий кабан является одним из переносчиков вируса. Для Алтайского края чума может понести огромнейший экономический ущерб – практически все частные подворья держат свиней. А если допустить АЧС, то погибнет 100% поголовья", — прокомментировал начальник отдела учёта и использования объектов животного мира управления охотхозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края Евгений Батурин.
В прошлый сезон охоты было выдано 544 разрешения, добыто 272 особи при численности 4077 кабанов.
В 2017 году численность этого охотничьего ресурса составляет 4131 особь.
Но вероятность добычи кабана для охотника очень мала — не более 50%. Кабан обитает в труднодоступных местах: болотах, кустах, сограх.
К тому же законом об охоте Алтайского края определено, что охотник может получить только одно разрешение на копытного.
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