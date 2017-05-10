Полиция задержала злоумышленника, пытавшегося ограбить дом рэпера 50 Cent

Особняк рэпера 50 Cent попытались ограбить. Инцидент произошел 9 мая в штате Коннектикут, где находится поместье музыканта стоимостью 6 млн долларов. Как сообщает ТАСС, злоумышленника задержали с поличным: во время его проникновения в дом сработала сигнализация, и охранники звезды вызвали блюстителей правопорядка.
В результате был арестован 34-летний Элвин Джойс, который уже неоднократно нарушал закон, за что имеет несколько судимостей. Сейчас ему предъявили обвинения в краже со взломом второй степени, незаконном проникновении на территорию частной собственности, причинении ущерба и попытке хищения. Самого рэпера в этот день в поместье не было.
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