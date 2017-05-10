Фото: barnaul.org
Дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей, установят в Барнауле по четной стороне улицы Пролетарской 10 мая. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Знаки будут установлены на участке от дома №70 к2 до проспекта Ленина. Транспортным средствам нельзя будет стоять там с 20.00 до 08.00.
"Это необходимо для беспрепятственной работы специализированной техники в ночное время, сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города", — сказано в сообщении ведомства.
Комментарии
стоянку я еще понимаю. но остановка то чем помешала в ночное время?