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Знаки, запрещающие стоянку, появятся на улице Пролетарской в Барнауле

, ИА "Амител"
Остановка и стоянка будут запрещены с 20.00 до 08.00

Фото: barnaul.org

Дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей, установят в Барнауле по четной стороне улицы Пролетарской 10 мая. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Знаки будут установлены на участке от дома №70 к2 до проспекта Ленина. Транспортным средствам нельзя будет стоять там с 20.00 до 08.00.

"Это необходимо для беспрепятственной работы специализированной техники в ночное время, сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города", — сказано в сообщении ведомства. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

10.05.2017 12:15
- гость -

стоянку я еще понимаю. но остановка то чем помешала в ночное время?

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