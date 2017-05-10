Фото: barnaul.org
Около 20 щитов и баннеров, установленных незаконно, снесли с улиц Центрального района Барнаула, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Рекламу убрали с улиц Гоголя, Загородная, Пушкина и Папанинцев, проспектов Комсомольский, Красноармейский и Ленина, микрорайонов Сибирь и Благодатное, поселков Черницк, Центральный и Южный.
Целую неделю специалисты устраняли баннеры, прикрепленные к фасадам зданий, ограждениям и опорам освещения.
Всего с начала года в Центральном районе демонтированы 262 рекламные конструкции.
Комментарии
один вопрос: Закон 38-ФЗ "О рекламе" гласит
"Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
....
2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на:
.....
5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;
6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
...",
так что не так с вывесками продаю на частной собственности? На их размещение не требуется согласие органов власти.
Лучше барахолку с тротуара от пр.Строителей до ж.д.вокзала разгоните_как бельмо на глазу
Как насчет рекламы которая влияет на безопасность дорожного движения? Например пр-т Ленина-Союза Республик и т.д Зеленый крест аптеки на Ленина-Молодежной ночью можно спутать со светофором! Что ГИБДД этого не видят или согласовано в верхах и не моги рычать???
Зеленый крест аптеки на Ленина-Молодежной ночью можно спутать со светофором!
Проверьте зрение пока не случилось непоправимого.