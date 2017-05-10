Свадьба — это долгожданное событие, праздник нежности и любви. Именно в этот день два сердца соединяются в едином порыве, и образуется из двух половинок одно целое — Семья. Романтичная сказка наяву, самые близкие люди — единение именно в этот день, сегодня все должно быть так, как в самых смелых мечтах. И именно в этот день невеста надевает самое красивое платье в своей жизни, которое подчеркивает ее грациозную фигуру, нежность и чистоту.
Купить или сшить свадебное платье, невеста решает сама, благо в салоне "Невеста" работают мастера золотые руки с опытом работы 20 лет, которые обязательно подскажут верный вариант свадебного наряда. А выбрать есть из чего! Платья и костюмы как российских, так и европейских производителей. Работая напрямую с производителями, сотрудники салона гарантируют высокое качество по приемлемым ценам. Также в салоне найдутся и прекрасные наряды для подружек невесты. Свадебный наряд должен восхищать, но в то же время соответствовать модным тенденциям. Мода на свадебные платья так быстротечна, поэтому ассортимент салона очень разнообразен.
Свадебные платья из некоторых коллекций сотрудники салона могут привезти на заказ (платье отшивается непосредственно по вашим меркам). Купить свадебное платье со шлейфом либо без него, платья для беременных, пышные либо облегающие модели, классического, романтического либо экстравагантного покроя — для каждой невесты здесь найдется свое платье. Индивидуальный подход к каждому клиенту салона, при этом широкий выбор аксессуаров и бижутерии поможет дополнить образ невесты и воплотить мечту в жизнь.
Свадебный салон "Невеста"
Телефон: +7 (3852) 35-97-69
Барнаул, проспект Ленина, 92 (вход с улицы Профинтерна, 28)
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