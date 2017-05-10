Пенсионеры Белокурихи лишились возможности бюджетно ездить на садовые участки. Социальный маршрут, существовавший много лет, в 2017 году не действует. Об этом через рубрику "Жалобная книга" на Amic.ru сообщили жители города-курорта. Редакция ИА "Амител" запросила информацию в администрации Белокурихи. Там подтвердили, что субсидированного маршрута, как в прошлом году, не будет. Рассказываем почему.
В администрации Белокурихи пояснили, что в 2016 году перевозчик ООО "Магистраль" оказывал социальную услугу по перевозке пенсионеров до садоводств с 1 мая по 30 сентября включительно. Автобус ходил три раза в день во вторник, четверг, субботу и воскресенье. По оценке перевозчика, автобус был не всегда полным, особенно в будние дни, в выходные им пользовалось не более 20 человек.
"Администрация города возмещала перевозчику выпадающие доходы. На эти цели в прошлом году из бюджета выделено 160 тысяч рублей. Эта мера способствовала тому, что из расчета стоимости билета 16 рублей в одну сторону дачник платил за проезд 4,5 рубля. При формировании городского бюджета на 2017 год принято решение отказать перевозчику в возмещении выпадающих доходов из-за недостаточности средств", — пояснили в пресс-службе администрации Белокурихи.
При этом в городе всего один маршрут, по которому можно добраться до садоводческих участков. Он имеет статус социального, так как им в основном пользуются пенсионеры.
В сторону садоводческих участков также ходят рейсовые автобусы, стоимость проезда в которых в зависимости от расстояния от автовокзала до садоводческого участка варьируется от 10 до 19 рублей в одну сторону. Однако рейсовый автобус осуществляет доставку не до конечного пункта следования (около одного километра дачнику придется добираться пешком).
ООО "Магистраль" согласно осуществлять доставку дачников за 25 рублей в одну сторону. Дешевле будет просто нерентабельно.
Комментарии
Нечего ездочиться туда-сюда! Живи если зто сад а если огород то ездить нужно не так часто!!
ВИДАТЬ САМИМ СТАЛО МАЛО.