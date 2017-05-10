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Более 800 тысяч человек встали в строй "Бессмертного полка", который прошел 9 мая в Москве, сообщает пресс-служба МВД РФ.
С каждым годом к этой патриотической акции присоединяется все больше людей. В этом году "Бессмертный полк" установил рекорд. В Санкт-Петербурге в шествии приняли участие около 700 тысяч человек. Участники акции прошли по Невскому проспекту.
Напомним, в Барнауле в строй "Бессмертного полка" встали около 62 тысяч человек. В столице Алтайского края акция прошла в пятый раз. В первый раз она состоялась 9 мая 2013 года.
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