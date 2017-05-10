Фото: мвд.рф
Более 780 тысяч жителей Сибирского федерального округа приняли участие в патриотической акции "Бессмертный полк" в этом году, сообщает официальный сайт МВД РФ.
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Как сообщают в ведомстве, по сравнению с прошлым годом количество участников выросло на 327 тысяч человек.
Ранее ИА "Амител" писало, что эта акция поставила новый рекорд по количеству прошедших в строю "Бессмертного полка". Так, в Москве в строй встали более 800 тысяч человек. В Санкт-Петербурге по Невскому проспекту с фотографиями фронтовиков прогулялись 700 тысяч человек. А в Барнауле в акции "Бессмертный полк" участвовали 62 тысячи человек.
Комментарии
Фоток очень много.
10.05.2017 13:19
- гость -
А зачем Вам фото. Сходили бы.
Молодцы.
Читал книгу "Сыны Алтая" о павших в Афганистане. Считаю, что можно издать что-то подобное и о героях ВОВ, с известной информацией.
А зачем Вам фото. Сходили бы.
Действительно. Зачем фото в СМИ. Так, написали писульку и хватит.
да что вы всё фото да фото. фото кого?людей с фото?
да что вы всё фото да фото. фото кого?людей с фото?
Фоторепортаж о том, как проходила это памятное мероприятие. А то многомиллионные домики, выставленные на прожаду, запечатлены со всех сторон, а с такого значимого события всего 2 фотографии.
10.05.2017 14:32
- гость -
А пройти по ссылке в тексте не позволяет лень или компьютерная безграмотность?
Сюда жамкните в тексте Читайте также: Десятки тысяч барнаульцев прошли в колонне "Бессмертного полка". Фото
А пройти по ссылке в тексте не позволяет лень или компьютерная безграмотность?
Не новость, а сплошные ссылки.
Не новость, а сплошные ссылки.
По ссылке замечательный фоторепортаж от Амика. А эти два фото от местного МВД.
И покажите хоть одно СМИ которое из новости в новость, на одну тему, делало бы не ссылки, а приводило полный текст или все фото.