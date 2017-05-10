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Ребенок погиб при обрушении дома в Хакасии

, ИА "Амител"
Эвакуировано 42 человека

Ребенок погиб под завалами жилого дома в селе в Республике Хакасия. Обрушение межкомнатной несущей стены произошло вечером во вторник, 9 мая. Эвакуировано 42 человека, сообщает региональное управление МЧС.

ЧП произошло в двухэтажном жилом доме в поселке Аскиз в 19:40 по московскому времени. Взрыв, по предварительным данным, произошел после разрыва электрического водонагревателя на втором этаже. Обрушилась межкомнатная стена и часть потолочного перекрытия на площади около 12 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 42 человека, в том числе 14 детей. Под завалами людей нет.

"Подготовлен пункт временного размещения на базе общеобразовательной школы. На месте проводятся работы по разбору завала. Запланировано заседание районной комиссии по ЧС по оказанию помощи жильцам и оценке дома к дальнейшей эксплуатации", — уточнили в МЧС.

Двухэтажный кирпичный дом был построен в 1950 году. В нем было 10 квартир.


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Комментарии

10.05.2017 12:11
- гость -

а в Москве хрущёвки сносят

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