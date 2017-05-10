Барнаульская теплосетевая компания начала ремонт и замену элементов системы теплоснабжения города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
В связи с ремонтом будет ограничено дорожное движение на некоторых участках. Так, уже началась перекладка участка тепломагистрали М-333 по улице Попова в районе жилого дома №51. С 8 часов утра 10 мая до 20 часов вечера 25 июля ограничен проезд транспорта на половине дороги по нечетной стороне улицы Попова. А на 1/2 проезжей части по четной стороне улицы работы начнутся 26 июля с 8 часов утра и завершатся до 20 часов вечера 7 августа.
С мая по июль участки тепловых сетей будут менять на улицах Георгия Исакова (в районе домов №191 и №229, 243), Шукшина (№10, 12), Власихинской, Балтийской, Павловском тракте (№76а, 78). На время работ движение транспорта будет ограничено пополосно.
Комментарии
"Павловском тракте (№76а, 78). " - третий год подряд тут летом все перерывают и перекладывают трубы... хватит уже деньги отмывать...