Фото: 1line.info
Оппозиционер Алексей Навальный написал в своем профиле в Instagram, что находится в испанском городе Барселона, где он перенес операцию после ожога роговицы глаза.
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"Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию. Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический. Ну зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться", — написал оппозиционер.
Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию. Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический. Ну зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться. Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б). На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофобии. #глаз #правыйглаз #дваглаза #барселона #боярышник
По словам Навального, зрение к нему будет возвращаться пару месяцев.
Как пишет РИА Новости, Навальный получил загранпаспорт несколько дней назад. В Испанию он отправился для лечения ожога роговицы глаза, который он получил в ходе нападения в Москве в конце апреля. Издание пишет, что Навальному не закрыт выезд из России.
Комментарии
Происки нынешнего режима....
Совесть бы ему вернуть. И без слэнгов "видон".
Но это в Испаниях не исправляется.
Сначала, патриоты вовы путина писали, что Навальный сам организовал нападения с зелёнкой, потом не верили, что ему сожгли глаз, теперь что? Виновных не найдут?
За совесть, виндоша, спроси с недимона, у которого денег нет. Как вас всех Навальный возмущает, прям враг государства N1. Я забыл, он чей агент всё-таки - госдепа или кремля?
Выздоравливай, буду голосовать только за тебя!
Ну и рожа у тебя Шарапов. (с)
Ясно, что Навальный агент госдепа. Был бы агентом кремля, попал бы под санкции. С другой стороны, был бы агентом госдепа, не дали бы два условных, влепили бы "по двушечке". Он, наверное, агент третьих сил, которые главней этих двух. Массон, иллюминат или жидорептилоид!
теперь он будет выглядеть так
http://cdn01.ru/files/users/images/7a/74/7a744998b74c63cd599c55c1420893ff.jpg
И особенно то, что имена нападавших известны, но их никто не ищет и не задерживает. Это фашизм.
10.05.2017 14:24
Массаж мозга
такие посты навального рассчитаны только на необразованную школоту, не изучавшую в школе анатомию и ОБЖ раздел травмы. ты же себя к умным относишь, загугли симптомы сожженной роговицы.
через две недели без специальных медицинских условий сожженный глаз не спасти. и в эти две недели человек бы испытывал проблемы со зрением, что сказалось бы на мимике героя.
лёлик в худшем случае катаракту исправлял, а скорее всего лечил астегматизм.
в доказательство этой теории говорит факт того, что лёлик не хочет показывать официальное заключение врачей, то есть опять врет.