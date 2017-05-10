Фото Андрей Луковский altdrama.ru
Сегодня, 10 мая, в Алтайском крае начинается показ работ, которые вошли в репертуар театров этого сезона.
Проект Алтайского краевого отделения Союза театральных деятелей России "Краевой парад премьер" победил в конкурсе на получение грантов губернатора Алтайского края в номинации "Профессиональное искусство, деятельность краевых организаций творческих союзов".
Работы театров региона должны оценить критики. Среди них эксперт проекта "Открытая сцена" и фестиваля "Голоса истории" Елена Стрельцова (Москва), главный редактор журнала "Мир детского театра" Валерий Бегунов (Москва) и ректор Новосибирского театрального института, член жюри и экспертных советов театральных фестивалей Яна Глембоцкая.
Эксперты оценят 12 постановок. Это "Ползунов" и "Цыганский барон" Алтайского государственного театра музыкальной комедии, "Станционный смотритель", "Зойкина квартира", "Барышня-крестьянка" и "Земля Эльзы" Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина, а также "Иллюзии", "Карлик Нос", "Вишневый сад" и "Чертова закуска" Молодежного театра Алтая имени Валерия Золотухина.
Кроме того, эксперты оценят постановки "Волшебник Изумрудного города" Алтайского государственного театра кукол "Сказка" и "Богатые невесты" Бийского драматического театра.
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