В понедельник, 15 мая, половина Барнаула останется без горячей воды: по контуру ТЭЦ-3 начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. Как подготовить себя к событию, которое всегда не вовремя и к которому мы всегда не готовы? Смотри инструкцию в гифках от Amic.ru.
Можно, конечно, упаковаться в коробку, чтобы защититься от пыли и просидеть там весь месяц, пока не будет воды. Но будем честны: не у всех на это хватит терпения. Да и от пыли как бы это не вполне защищает.
Потому главное в складывающейся ситуации — не впадать в отчаяние и наслаждаться тем, что осталось.
Перед "смертью", конечно, сложно надышаться, но в нашем случае можно попробовать накупаться.
А на время отключения горячей воды уйти туда, где она есть – к друзьям или родственникам.
Можно вообще не париться по этому вопросу и мыться в холодной воде. Правда, этот вариант для самых закаленных.
А вот это крутой способ: бросить все и убежать туда, где тепло и горячая вода не нужна...
Есть и такой метод. Для особо креативных. Превратить ванную (раковину) в место для релакса. И все равно, что нет горячей воды. Главное — позитивный настрой!
И, конечно же, не стоит забывать самый главный способ – приготовить всю свободную тару, достать кипятильники и чайники...В общем, быть во всеоружии!
Ах, да! Совсем забыли о тех счастливчиках, у которых есть водонагреватель и которые практически не заметят отключение воды.
И напоследок: не важно, каким методом пользуетесь вы, сохраняйте спокойствие. Воду в любом случае дадут, а нервы, как говорят, не восстанавливаются. Берегите себя!
Комментарии
21 век, однако...
на балтийской нет горячей воды, собаку мыть надо