Суд признал бывшего начальника Смоленского дорожного ремонтно-строительного управления в Алтайском крае Сергея Антипова виновным во взяточничестве. Подробности сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.
Установлено, что в июле 2012 года к начальнику ДРСУ обратился предприниматель с просьбой заасфальтировать участок дороги перед магазином и офисом организации.
Антипов за взятку в 100 тысяч рублей дал указание заасфальтировать участок без заключения договора подряда и оплаты этих работ. При этом ДРСУ получило от Алтайавтодора деньги из краевого бюджета в качестве возмещения затрат, которые в действительности не были понесены предприятием на ремонт данной дороги.
Антипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Он получил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 4 миллионов рублей.
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