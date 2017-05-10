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Бывший директор ФБР принял за розыгрыш новость о своем увольнении

, ИА "Амител"
Новость об увольнении застала Коми в то время, когда он выступал перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе

Фото: ntv.ru

Бывший директор ФБР США Джеймс Коми сначала не поверил, что президент Дональд Трамп уволил его. Коми, услышав новость об увольнении, принял ее за глупый розыгрыш. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

О том, что он уволен, Коми узнал в тот момент, когда он выступал перед сотрудниками отделения ФБР в Лос-Анджелесе. Эту весть уже бывший глава ведомства назвал шуткой и не воспринял всерьез.

Однако через пару минут стало известно, что новость является правдой. Как ранее сообщало ИА "Амител" , Трамп уволил Коми, посчитав, что тот не способен эффективно руководить ведомством.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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