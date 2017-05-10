Ветераны Великой Отечественной войны в городе Яровое получили подарки. Для ООО "Арсал" стало уже традицией вручать подарки ветеранам накануне праздника 9 мая.
"В Яровом на сегодня осталось 30 ветеранов Великой Отечественной войны. Мы взяли список и объехали всех. Каждому вручили небольшой подарок — набор продуктов и поздравления", — рассказал исполнительный директор компании Александр Стожко.
По его словам, ветераны радовались подаркам, но больше вниманию, которое им оказали. Многие старались угостить в ответ, чаем напоить. Были и тяжелые моменты: "Некоторых ветеранов мы застали болеющими. И тогда нас встречали слезами", — рассказывает руководитель компании. Стожко подчеркнул, что акция "Спасибо за Победу" в Яровом будет проходить и в последующие годы.
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