Более 418 тысяч туристов ожидают власти Барнаула в 2017 году, это на 10% больше, чем было в 2016-м. Об этом рассказала руководитель отдела по развитию туризма администрации Барнаула Татьяна Сибиркина в телепрограмме "На первом плане. Барнаул".
По ее словам, пятая часть туристов — иностранцы, и эта категория становится с каждым годом все более многочисленной. Чаще в Барнаул едут из Франции, Германии, США, Голландии, Дании, Израиля, Турции, Польши.
В 2017 году появится несколько новых экскурсий, в том числе водная прогулка по Оби на теплоходе "Мурена".
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Также туристы смогут взять экологическую экскурсию, во время которой можно узнать, какие лекарственные травы произрастают в Барнауле и как можно поддержать или поправить свое здоровье. Программа разработана с фитотерапевтом, доктором медицинских наук Сергеем Корепановым.
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