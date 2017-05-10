Барнаульцы рассказали, что для них значит 9 мая. В честь Дня Великой Победы ООО "Инвестиционно-строительная компания "Алгоритм" совместно с Event-Агентством FM-Продакшн организовала съемку социального ролика "9 мая для Барнаула – это…". Участие мог принять каждый житель города. В числе участников были ветераны, пенсионеры, молодые пары, подростки и дети. Барнаульцы делились эмоциями, рассказывали о своих впечатлениях и о чувствах, которые у них вызывает этот день. Итогом мероприятия стал видеоролик, в который вошли самые главные слова.