Фото: aikido-mariel.ru
Кинокритик Даниил Дондурей умер в Израиле, ему было 68 лет, сообщает ТАСС.
Как пишет издание, эту новость подтвердила дочь кинокритика. Даниил Дондурей скончался в больнице.
19 мая ему бы исполнилось 69 лет. Даниил Дондурей родился в Ульяновске. В советское время он печатался в журналах "Декоративное искусство", "Смена", "Огонёк", "Литературное обозрение", "Искусство кино", "Эксперт", "Вопросы философии", "Знамя", "Отечественные записки".
Являлся членом Союза театральных деятелей РСФСР. Также был главным редактором журнала "Искусство кино".
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