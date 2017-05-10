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Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего жителя села Кошелево Тальменского района, которого подозревают в краже четырехмесячного теленка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что ранее подозреваемый помогал хозяину теленка. Но, по мнению задержанного, владелец животного мало заплатил ему за его работу. Тогда он решил украсть теленка.
Парень признался, что ночью увез животное на автомобиле и привязал его к дереву в лесу у соседнего села.
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