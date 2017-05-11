Фото: pixabay.com
Ветреную, дождливую, но вместе с тем теплую погоду прогнозируют синоптики на четверг, 11 мая, в Алтайском крае. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день столбики термометров поднимутся до отметки +21...+26 градусов.
11 мая на большей части территории Алтайского края пройдут дожди, местами возможна гроза. Ветер в этот день будет дуть южный с переходом днем на западный, ночью 7-12 метров в секунду с усилением до 18, днем 10-15 местами, порывы до 17-22.
В Барнауле в четверг температура воздуха составит +21...+23 градуса. Ветер ожидается южный с переходом днем на западный, 13-18 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют в краевой столице в этот день дождь и грозу.
Комментарии