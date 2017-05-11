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"Меч Артура", балет и главная сенсация года "Прочь": премьеры недели в кино

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Рассказываем все о главных новинках недели в прокате

Каждый четверг портал Amic.ru совместно с кинотеатром "Пионер" рассказывает о главных премьерах недели, которые можно посмотреть в Барнауле. Главным фильмом этой недели является боевик для взрослых "Меч короля Артура" Гая Ричи. Также в прокат выйдет картина о русском балете от Валерия Тодоровского и главная сенсация года — фильм ужасов "Прочь".

"Меч короля Артура"

Режиссер — Гай Ричи

В ролях: Джуд Лоу, Чарли Ханнэм

По сюжету, молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до того момента, пока судьба не сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон. "Меч короля Артура" — типичный развлекательный фильм режиссера Гая Ричи: не стоит от него ждать шедевра, но лихой монтаж, отличные трюки и прекрасные актёры заставят вас отвлечься на два часа и провести весело время в кинотеатре. В двух главных ролях Джуд Лоу, который после "Молодого папы" кажется идеальным злодеем для любого фильма, а также звезда "Тихоокеанского рубежа" Чарли Ханнэм.
 

"Большой"

Режиссер — Валерий Тодоровский

В ролях: Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина, Александр Домогаров

Один из самых крупных отечественных проектов года от режиссера "Стиляг", "Любовника" и сериала "Оттепель" Валерия Тодоровского. Девушка Юля Ольшанская из города Шахтинска преодолевает множество трудностей на пути к сцене Большого театра. Путь этот лежит через лишения, разрыв с семьей, соперничество с лучшей подругой и неизбежный выбор — балет или нормальная жизнь, амбиции или семья. В картине, которую многие уже называют русским вариантом "Черного лебедя", нет злодеев, но в ней появляется феноменальная Алиса Фрейндлих. Также в ленте показан мир Большого театра. В целом критики довольно прохладно приняли работу Тодоровского, но проект "Большой" от этого не становится менее интересным.

"Прочь"

Режиссер — Джордан Пил

В ролях: Дэнижл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер

Один из лучших и самых громких фильмов этого года. Лента уже является фаворитом у американских критиков, и на сайте RottenTomatoes у нее 99% положительных рецензий. В этом ужастике-комедии рассказывается про молодого фотографа, который приезжает знакомиться с богатыми родителями своей возлюбленной, живущими в уединенном загородном доме. Дальше рассказывать без спойлеров невозможно, но пропустить ленту "Прочь" точно нельзя: такое кино вы запомните надолго.

Все премьеры недели вы можете посмотреть в самом современном в Барнауле кинотеатре "Пионер". Более подробную информацию и расписание сеансов вы можете посмотреть на сайте кинотеатра.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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