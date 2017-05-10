Фото: 163gorod.ru
Жителей Барнаула в субботу, 13 мая, приглашают на социальные продовольственные ярмарки, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Как и всегда, на ярмарках можно будет купить яйца, мясо, масло растительное, колбасу, рыбные продукты, кондитерские изделия и многое другое. Торговля будет осуществляться с 10.00 до 14.00.
Ярмарки будут расположены по следующим адресам:
Железнодорожный район, проспект Красноармейский, 131.
Индустриальный район, улица 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район, улица Попова – Георгия Исакова (площадь Народная).
Октябрьский район, проспект Ленина, 152.
Центральный район, проспект Красноармейский, 36, ул.Чайковского, 21.
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