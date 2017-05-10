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15-летняя жительница Горного Алтая родила ребенка в бане

, ИА "Амител"
Правоохранители проводят доследственную проверку в отношении отца новорожденного

Фото: severinform.ru

15-летняя жительница одного из сел Турочакского района Республики Алтай родила в бане ребенка. Это произошло 8 мая 2017 года. Региональный СУСК проводит доследственную проверку.

"8 мая 2017 года 15-летняя жительница одного из сел в бане, расположенной на приусадебной территории своего дома, родила ребенка. По предварительным данным, 23-летний знакомый роженицы встречался с ней и, заведомо зная о ее возрасте, вступал в половой контакт", — сообщили в ведомстве.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Республике Алтай проводят проверку в отношении отца ребенка.

Днем ранее в селе Турочак в заброшенном здании на берегу реки Бия нашли новорожденного мальчика, завернутого в простыню. Однако пока неизвестно, связаны ли между собой два этих события.

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