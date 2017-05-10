15-летняя жительница одного из сел Турочакского района Республики Алтай родила в бане ребенка. Это произошло 8 мая 2017 года. Региональный СУСК проводит доследственную проверку.
"8 мая 2017 года 15-летняя жительница одного из сел в бане, расположенной на приусадебной территории своего дома, родила ребенка. По предварительным данным, 23-летний знакомый роженицы встречался с ней и, заведомо зная о ее возрасте, вступал в половой контакт", — сообщили в ведомстве.
Следственные органы Следственного комитета РФ по Республике Алтай проводят проверку в отношении отца ребенка.
Днем ранее в селе Турочак в заброшенном здании на берегу реки Бия нашли новорожденного мальчика, завернутого в простыню. Однако пока неизвестно, связаны ли между собой два этих события.
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